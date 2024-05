Doppeltes Spiel am Heumarkt: Kommt doch der hohe Turm?

Der politische Druck wird so enorm, dass Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) schließlich eine „Nachdenkpause“ verkündet. In der Folge werden mehrere Alternativ-Varianten präsentiert – darunter jene vom vergangenen Sommer: Das Projekt Heumarkt-Neu schrumpft auf einen 56,5 Meter hohen Turm samt Hotelneubau mit 47,85 Metern . Wer nun glaubt, dass Heumarkt-Neu das ursprüngliche Turm-Projekt abgelöst hätte, der irrt.

Politisch brisant ist nun aber auch, dass die Unesco über dieses doppelte Spiel offenbar nicht informiert wurde. So hat Wien vor der Welterbesitzung vergangenen Herbst in Riad sogar eine zusätzliche Reduktion von Heumarkt-Neu um zwei weitere Stockwerke zugesagt – diese Variante sei „vorgestellt und diskutiert“ worden, heißt es in einem Unesco-Bericht. Dass das ursprüngliche Projekt immer noch bei den Behörden anhängig ist, wird freilich nicht erwähnt. Außerdem gibt es laut Cech zu dieser jüngsten Variante noch gar keine weitere Einreichung.

„Spekulation“ Tojners

Christian Schuhböck von „Alliance for Nature“, der die UVP-Pflicht für den Heumarkt erst erkämpft hat, übt scharfe Kritik am „Taktieren Tojners“: „Er fährt zweigleisig und schaut, welches Projekt am Ende durchgeht. Da wird die Öffentlichkeit getäuscht.“ Ist das nicht Spekulation? „Ja, man kann es so betiteln“, meint Schuhböck, der hofft, dass die Unesco diesen Trick durchschaut und abstellt. Nach einem juristischen Ping-Pong-Spiel zwischen Wertinvest und Schuhböck auf nationaler und EU-Ebene liegt der Ball in Sachen UVP nunmehr wieder bei der Wiener Landesregierung.

Ohne die Umweltprüfung wäre das ursprüngliche Heumarkt-Projekt juridisch jedenfalls längst durch. Denn die Wertinvest hatte bereits 2019 auf einen „Rechtsanspruch“ gepocht – auf Basis von Flächenwidmung, Bebauungsplan und städtebaulichem Vertrag, wie es in einer Aussendung hieß. Die Wertinvest wollte am Montag zum gesamten Sachverhalt keine Stellungnahme abgeben.