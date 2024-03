Studie zum Weltkulturerbe:: Heumarkt-Projekt immer noch zu hoch

Und: „Die visuelle Integrität des Weltkulturerbes wird nach wie vor stark beeinträchtigt.“ Knackpunkt ist vor allem der „Canaletto-Blick“, also die berühmte historische Sichtachse vom Oberen Belvedere Richtung Innenstadt. Wie etliche Visualisierungen in der Studie belegen, treten die beiden Hochhäuser (Hotelturm und „Wohnscheibe“) immer noch massiv in Erscheinung. Der „Canaletto-Blick“ ist aber ein maßgeblicher Faktor in den UNESCO-Kriterien – so spielte er schon 2003 beim letztlich abgesagten und völlig neu geplanten Hochhausprojekt Wien-Mitte eine entscheidende Rolle.

Umplanung notwendig

Für den Experten Kloos scheint eine neuerliche Umplanung daher unumgänglich. Er formuliert zwei konkrete bauliche Maßnahmen: