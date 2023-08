Welterbe Heumarkt: UNESCO wehrt sich gegen SPÖ-Verbalattacke

Woller ärgerte sich im KURIER-Gespräch nicht nur über die Neos, sondern gleich auch über die UNESCO. Er bezeichnete sie als „undurchschaubare, unsagbar komplizierte, schwerfällige Organisation“ die seit Jahren versuche, „den heimischen Rechtsstaat auszuhebeln, Bescheide zu behindern und Wien zu gängeln“. Zudem habe die UNESCO „gar keine rechtliche Grundlage, in Wien mitzuentscheiden“.

Welterbehüter schlagen zurück

Harte Worte, die man so nicht stehen lassen wollte. Die UNESCO-Kommission repliziert auf Woller jetzt in einem umfassenden Statement, das sie auf ihrer Webseite veröffentlicht hat: „Die völkerrechtlich bindende Welterbekonvention sieht konkrete Regulatorien und transparente Procedere vor, die von den Vertragsstaaten erarbeitet, beschlossen und akzeptiert wurden“, stellt man in dem Statement klar. In nur einem Satz weist man den SPÖ-Politiker so gleich mehrfach in die Schranken.