„Gefährdetes Welterbe“: Wien auf „Roter Liste“ bestätigt

Herbert Rasinger von der Initiative Stadtbildschutz appellierte indes am Dienstag in einer Stellungnahme an die Welterbehüter, sich nur ja nicht von der Wiener Delegation Sand in die Augen streuen zu lassen: „Wien tut so, als hätten sie die Gebäudehöhe am Heumarkt schon reduziert. Doch rechtlich erlaubt der Flächenwidmungsplan von 2017 immer noch eine Gebäudehöhe von 66,6 Metern. Und diese maximale Höhe könnte von Bauherrn Michael Tojner auch ausgenutzt werden.“



Das Welterbekomitee tagt noch bis 31. Juli, in den nächsten Tagen wird auch über Neuaufnahmen in die Welterbe-Liste entschieden – weitere österreichische Orte sind heuer nicht dabei.