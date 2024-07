Bauern wären etwa nicht "an die ÖVP verloren", konkretisierte Mair auf Nachfrage die zu hinterfragenden Dogmen. "Viele junge Bauern sind grüner als manche Grüne", meinte er. Die Grünen müssten generell "aufpassen, dass wir niemals zur Altpartei werden, sondern immer Partei der Hoffnung, vor allem für Junge". Diese würden "vieles ganz anders sehen", etwa in der "für viele junge Menschen scheinheiligen österreichischen Neutralitätsdebatte". Man müsse gerade Junge ermutigen, "jedes Dogma zu hinterfragen".

Dass Gewessler damit einen Verfassungsbruch begangen hätte, stellte Mair in Abrede. Alles andere sei "Gaga-Kommunikation" der ÖVP und "Fake News". Wenn Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) gegen das Gesetz auftrete, müsse sich vielmehr dieser fragen, "ob er noch ein Bauernvertreter oder schon ein Bauernverräter" sei. Gewessler werde man sich bei einer möglichen künftigen Regierungsbeteiligung als Ministerin jedenfalls "nicht herausschießen lassen". Der ÖVP würden die Erfolge Gewesslers nicht gefallen, er verstehe den dahin gehenden "Neid", so Mair.

Dass die FPÖ bei der Nationalratswahl im Herbst stärkste Partei werden könnte, sah Mair nicht in Stein gemeißelt. Eine Mehrheit gegen die Freiheitlichen sei möglich. Eine neuerliche Koalitionsbeteiligung der Grünen sei wiederum denkbar, auch eine Dreierkoalition nicht auszuschließen - über deren Zusammensetzung wollte Mair nicht spekulieren.

Die nunmehrige Landesregierung aus ÖVP und SPÖ stehe im Gegensatz zu Schwarz-Grün - man hatte von 2013 bis 2022 in Tirol koaliert - für eine "Wiederkehr des schwarz-roten Morast" und eine "Rückkehr in alte Denkmuster". Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) wolle "wahrscheinlich das Gute", gestand Mair zu. Dieser sei jedoch "gefangen im Spinnennetz aus ÖVP-Bünden". Dem Landeschef fehle es auch innerparteilich an Gewicht, er präsentiere sich teils mehr wie ein "scheues Reh", das sich "lieber in den Wald zurückzieht".

Altlandeshauptmann Günther Platter (ÖVP) und Ex-Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne) seien "ein anderes Powerteam" gewesen als Mattle und Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer (SPÖ), "der als Partytiger durch die Cocktailbars zieht".