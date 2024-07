Sprache in der Politik: Rauer Umgangston trifft Unverständliches

Einzig im Jahr 2000 wurde auch die 50er-Schwelle geknackt. Am öftesten abgemahnt wurde dabei die FPÖ, dahinter die ÖVP und die Grünen – wenn auch mit großem Abstand.

Einen weiteren Aspekt bringt Sprachwissenschafter Hannes Fellner im KURIER-Gespräch ins Spiel: die Sozialen Medien. „Die Emotionalisierung, die diese Plattformen als Geschäftsmodell haben, führt dazu, dass auch der Ton in Gesellschaft und Politik rauer wird.“

Sprachwissenschaftliches Henne-Ei-Problem

Die Sprache sei dabei gleichermaßen „Abbild und Vorbild“. Was widersprüchlich klingt , ist leicht erklärt: Politiker nehmen in ihrer Wortwahl Anleihen in der gesellschaftlichen Entwicklung und prägen diese wiederum mit ihrer Sprechweise, quasi ein sprachwissenschaftliches Henne-Ei-Problem.