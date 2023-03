Blaue Klagsdrohung gegen Doskozil und Ordnungsrufe für ÖVP

Wen es interessiert, was SPÖ und ÖVP voneinander halten, sollte sich einmal eine Sitzung des burgenländischen Landtags zu Gemüte führen. Meist reicht eine halbe Stunde, um im Bilde zu sein. Das war auch bei der 46. Landtagssitzung am Donnerstag der Fall. Die Sitzung hatte kaum begonnen – Familien- und Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ) war in der Fragestunde am Wort –, als ÖVP-Abgeordneter Thomas Steiner und Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) aneinander gerieten. Es ging um die Zulässigkeit einer Zusatzfrage aus ÖVP-Reihen, also kein weltbewegendes Thema.

Dunst erteilte Steiner einen Ordnungsruf, der attestierte ihr, eine Sitzung nicht ordnungsgemäß leiten zu können und fand das Ganze einer Präsidentin „nicht würdig“. Dunst empfahl Steiner, zu lernen „sich zu benehmen“. Am Abend folgte ein Ordnungsruf für ÖVP-Klubchef Markus Ulram.

Es war insgesamt bereits der 10. Ordnungsruf in dieser Session seit Anfang September: Drei gingen an Ulram, zwei an Steiner, die weiteren fünf an Klubchef Robert Hergovich, Roland Fürst und Ewald Schnecker (SPÖ) sowie die Klubchefs Hans Tschürtz (FPÖ) und Regina Petrik (Grüne).

Das Burgenland liege damit im Bundesländervergleich im Mittelfeld, heißt es aus der Landtagsdirektion.