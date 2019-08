Doskozil als Kanzler? Hofer widerspricht Tschürtz

Nach Wunsch des burgenländischen FPÖ-Obmanns Johann Tschürtz sollte nach der Nationalratwahl eine rot-blaue Koalition im Bund regieren. Kanzlerin wäre dann jedoch nicht mehr SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, sondern Tschürtz' Koalitionspartner, der burgenländische SP-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, wie er am Dienstag im Sommergespräch des ORF-Burgenland sagte.

"Vielleicht, wenn die SPÖ ein bisschen zulegt und wir auch ein bisschen zulegen, würde ich mir sogar wünschen, dass es einen Bundeskanzler Hans Peter Doskozil mit einem Vizekanzler Norbert Hofer gibt“, sagte Tschürtz: „Denn da gibt es Handschlagqualität und da gibt's nicht irgendwelche Machenschaften in der ÖVP.“

Beide seien auch sehr umsetzungswillig, da werde „nicht nur geplappert“. Tschürtz ist auf die ÖVP im Burgendland nicht gut zu sprechen. Sie hatte ihn zuletzt als„Teil der 'Ibiza-FPÖ'“ bezeichnet und seinen Rücktritt gefordert. Ein gegen ihn gerichteter Misstrauensantrag im burgenländischen Landtag blieb im Mai jedoch ohne Mehrheit.

Hofer widerspricht

Widerspruch gibt es dafür jetzt von der Bundespartei. FPÖ-Chef Norbert Hofer widersprach Tschürtz am Mittwoch via OTS-Aussendung. "Ich habe Verständnis dafür, dass Johann Tschürtz aufgrund der guten Zusammenarbeit zwischen SPÖ und FPÖ im Burgenland auch andere Koalitionsvarianten andenkt. Auch ich schätze Hans Peter Doskozil. Eine Koalition zwischen SPÖ und FPÖ nach der Nationalratswahl am 29. September ist jedoch nicht möglich" - und zwar rechnerisch, aufgrund der aktuellen "Schwäche" der SPÖ.

Hofer geht vielmehr davon aus, dass es zu einer Neuauflage von Türkis-Blau kommt, was auch seine Wunschvariante wäre: "Ein starkes Wahlergebnis wird auch Grundlage dafür sein, dass die Vorstellungen der FPÖ hinsichtlich der inhaltlichen und personellen Weichenstellungen umsetzbar sein werden."