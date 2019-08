Wer gewinnt? Die spannendsten Wahlkampfduelle in den Ländern

Kickl vs. Sobotka. Rendi-Wagner vs. Blümel.

Die spannendsten Matches bei der Nationalratswahl liefern sich nicht unbedingt die allseits bekannten Spitzenkandidaten im Bund, sondern jene, die vor Ort kämpfen – da, wo die rund 6,4 Millionen Wahlberechtigten zu Hause sind: In den Ländern.

So gehen in Niederösterreich zwei Ex-Innenminister auf Wählerfang. Und in Wien buhlen die rote Bundesparteichefin und der türkise Ex-Minister um Stimmen (siehe unten).