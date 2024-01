Fernpass-Paket: Grüne leiten rechtliche Prüfung gegen Tunnelbau ein

Auch NEOS-Landtagsabgeordnete Birgit Obermüller zeigte sich nicht einverstanden mit dem 500 Millionen Euro schweren Fernpass-Paket: „Für uns gibt es nach wie vor nur einen gangbaren Weg: Die Großtunnellösung mit dem Gartnerwandtunnel. Dort wären auch die 500 Millionen Euro besser investiert. Der Verkehr muss unter die Erde.“ Zudem befürchteten die Pinken Ausweichverkehr und Staus bei den Mautstellen.

Obwexer in Video zu "Österreich-Plan"

Mair zeigte sich indes nicht einverstanden mit der Rolle Obwexers, seines Zeichens Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät an der Uni Innsbruck. Dieser sprach nämlich in einem Video, das von der ÖVP im sozialen Netzwerk Instagram veröffentlicht worden war. Die ÖVP wirbt dabei für den „Österreich-Plan“, der Freitagnachmittag von Bundeskanzler Karl Nehammer präsentiert werden soll.

Obwexer spricht dabei über die Asylpolitik der Europäischen Union - sehr zum Missfallen von Mair, der Obwexer dadurch in ein „schiefes Licht“ gerückt sieht: „Jeder Bürger und jede Bürgerin darf sich parteipolitisch engagieren, so auch Walter Obwexer. Wer in Werbevideos für Parteien auftritt, steht aber als unabhängiger Gutachter für die öffentliche Hand deutlich in Frage.“