Frauenpensionen: ÖVP rudert zurück

Jene, die bereits in Pension sind, will Khol als ÖVP-Wähler gewinnen. Indem er warnt: „Die Faymann-Steuern gefährden den sicheren Lebensabend.“ Auch den von der SPÖ geforderten Ausbau der Sachleistungen im Pflegebereich lehnt er ab.

Was will der ÖVP-Seniorenchef? Der Alleinverdiener-Absetzbetrag, der im Jahr 2011 abgeschafft worden ist, solle wieder eingeführt werden. Zudem begehrt er ein höheres Pflegegeld noch in diesem Jahr. Khol: „Wir wollen eine jährliche Anpassung entsprechend dem Pflegekostenindex – idealerweise ab Herbst 2013.“

Mit 60 in Pension

Gesetzeslage: Das gesetzliche Pensionsantrittsalter für Frauen liegt bei 60, jenes der Männer bei 65 Jahren. Im Schnitt gehen Frauen mit 57,4 Jahren in Pension, Männer mit 59,4 Jahren.

Geplante Anhebung: Ab 2024 bis 2033 soll das gesetzliche Pensionsalter von Frauen um sechs Monate pro Jahr angehoben werden.

Arbeitslose Frauen über 50: Derzeit sind laut AMS 23.295 Frauen über 50 Jahren arbeitslos – plus von 15,5 Prozent im Vergleich zu 2012. Im Jahr 2011 waren laut Sozialministerium 48 Prozent aller Frauen, die in Pension gegangen sind, davor arbeitslos oder krank.