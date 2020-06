Wahlgeplänkel um Pensionsantritt von Frauen

Ab 1. Jänner 2024 soll das Pensionsantrittsalter für Frauen (derzeit 60 Jahre) schrittweise nach oben gesetzt werden, 2033 soll die Angleichung an das Antrittsalter der Männer (derzeit 65 Jahre) dann abgeschlossen sein – so wurde es von der Regierung bereits im Jahr 1992 fixiert. Immer wieder war zwischenzeitlich die Rede davon, die Angleichung vorzuziehen - vor allem vonseiten der ÖVP und deren Teilorganisationen wurde dies gefordert. Und auch wenn die Thematik für den ÖVP-Obmann Michael Spindelegger heute "ein Nebenschauplatz" ist ("Die Hauptprobleme sind ganz andere"), so wirbelte der Außenminister mit seiner jüngsten und zugleich alten Forderung viel Staub auf: In den Vorarlberger Nachrichten betonte Spindelegger, die ÖVP-Bünde hätten sich in der Vergangenheit für eine frühere Angleichung ausgesprochen - nämlich ab 2014 - und so wolle er das in die bevorstehenden Koalitionsverhandlungen einbringen.