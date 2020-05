Frauen später in Pension? SPÖ dagegen

Soll das gesetzliche Pensionsantrittsalter von Frauen (derzeit 60 Jahre) vorzeitig an jenes der Männer (65 Jahre) angepasst werden? Politisch paktiert ist, dass es ab dem Jahr 2024 schrittweise (pro Jahr um sechs Monate) angehoben wird. 2033 sollen Frauen gesetzlich dann mit 65 Jahren in Pension gehen. Die SPÖ will an diesem Plan festhalten. Doch in der ÖVP gibt es Stimmen, wonach das Antrittsalter früher vereinheitlicht werden soll.