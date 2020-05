Pensionisten zu 82 Prozent vom Staat abhängig

Studienautorin Renate Finke verglich Zwei-Personen-Haushalte mit über 65-Jährigen aus 16 OECD-Ländern mit unterschiedlichsten Pensionssystemen. Den relativ hohe Wert von 13 Prozent Erwerbseinkommen erklärt Finke damit, dass auch Selbstständige enthalten seien bzw. einer von zwei Haushaltsmitgliedern noch jünger und daher erwerbstätig sein könne. Grundsätzlich zeige der Vergleich aber, dass in Österreich die erste Säule nach wie vor stark ausgeprägt ist, so Finke. Deutsche etwa beziehen 70 Prozent ihres Pensionseinkommens vom Staat, Schweden 61 Prozent und Briten gar nur 38 Prozent. Großbritannien garantiert aber seit jeher nur eine Art Mindestsicherung in der Pension, andere Länder setzen auf Mischsysteme zwischen Staat und Privat.

Die Allianz Versicherung hält die hohe Abhängigkeit vom Staat für problematisch, da in vielen europäischen Ländern die gesetzlichen Pensionen in den vergangenen 15 Jahren deutlich gekürzt worden sind. Daher wurde etwa in Deutschland („ Riester-Rente“) und Italien die zweite und dritte Säule zur Altersvorsorge stark ausgebaut.

„Keiner vertraut so sehr auf den Staat wie Herr und Frau Österreicher“,sagt Wolfgang Littich, Vorstandsvorsitzender der Allianz-Gruppe in Österreich, „wer aber über ein angemessenes Einkommen im Alter verfügen möchte, sollte seine Altersvorsorge überdenken“. Wie alle Versicherer will auch die Allianz ihre Produkte zur Zukunftsvorsorge forcieren.