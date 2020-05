Front gegen höheres Frauenpensionsalter

Gegen eine vorzeitige Anpassung des Frauenpensionsalters an das der Männer formiert sich Widerstand: Am Mittwoch argumentierten Vertreterinnen von Frauenorganisationen und die ÖGB-Frauenchefin Brigitte Ruprecht, warum eine Anpassung vor 2024 weder in ein Sparpaket passe, noch der Geschlechtergerechtigkeit entspreche. Prinzipiell sei es unverständlich, warum Frauen für die Folgen der Schuldenkrise aufkommen sollen. Ruprecht sagte, zur Debatte stehe eine Erhöhung 2016 oder 2017. Per Verfassungsgesetz gilt bisher seit 1992, dass das Pensionsalter ab 2024 pro Jahr um sechs Monate steigt, bis 2033 auch für Frauen 65 gilt.