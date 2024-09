Kickl will "Werkzeug sein", für Kunasek ist "eine Stimmung noch keine Stimme"

"Ihr seid der Chef - ich Euer Werkzeug" - steht auf der zweiten Plakatwelle der FPÖ, die Ex-Verteidigungsminister Mario Kunasek und Generalsekretär Michael Schnedlitz in Graz präsentieren, ehe am Samstag die FPÖ ihren "epochalen" Wahlkampfauftakt in der steirischen Landeshauptstadt begehen wird, wie Kunasek sagt.