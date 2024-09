FPÖ will Assistenzeinsatz des Bundesheeres in Wien

Der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp spricht sich für einen Bundesheer-Assistenzeinsatz in der Bundeshauptstadt aus. Sicherheit und öffentliche Ordnung seien nicht mehr gewährleistet, so Nepp Montagabend in der ORF-Sendung "Wien heute" in Anspielung auf gewaltsame Auseinandersetzung ausländischer Gruppen in Wien. Die Verantwortung dafür sah er bei Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).