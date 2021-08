FPÖ schließt Akte Ibiza: "Wir waren in der Koalition zu blauäugig"

Begonnen hat alles vor etwas mehr als zwei Jahren mit einem Video. Heinz-Christian Strache, damals Vizekanzler der FPÖ, war da auf Ibiza zu sehen, wie er unter anderem über heimliche Parteispenden sprach und darüber, wie man Medien unter Kontrolle bringen könnte.

Sätze wie: "Die Novomatic zahlt alle" brachten Korruptionsermittlungen in ungeahntem Ausmaß ins Rollen. Im parlamentarischen Untersuchungsausschuss wechselte die FPÖ rasch die Rollen: Vom politischen Angeklagten wurde sie zum Ankläger. Im Fokus stand plötzlich die ÖVP.

Entsprechend ist auch der Abschlussbericht des Ibiza-U-Ausschusses betitelt, den die FPÖ als erste der fünf Fraktionen vorgelegt hat. "Der schwarze Faden", heißt der 150-seitige Bericht.

Der U-Ausschuss habe den "tiefen Staat", den sich die ÖVP gezimmert hätte, sichtbar gemacht, erklärt Fraktionschef Christian Hafenecker. Die FPÖ - die im Untersuchungszeitraum immerhin Koalitionspartner der ÖVP war - sei "wohl zu blauäugig gewesen".

Das "Spiel" der ÖVP

Hafenecker: "Erst im U-Ausschuss haben wir Dokumente zu Gesicht bekommen, die zeigen, dass die ÖVP ihr eigenes Spiel gespielt hat und nie ehrlich zu uns war." Dem jetzigen Koalitionspartner den Grünen, "wird es auch noch wie Schuppen von den Augen fallen", ist sich der FPÖ-Fraktionschef sicher.

Aber was hat die FPÖ aus den Vorfällen rund um Ibiza gelernt - wo liegt ihre politische Verantwortung? Vorweg sagt Hafenecker: "Es kann im Interesse von niemandem sein, dass es Bilder wie auf Ibiza gibt. Es ist klar, dass so etwas nicht geht, da muss ich nicht extra die Partei umbauen."

Was laut Hafenecker aber interessant sei: "Das, was auf Ibiza in einer lustigen Laune besprochen worden ist, wurde von der ÖVP inzwischen umgesetzt." Die ÖVP habe Medien im Griff, sie habe wesentliche Positionen des Staates besetzt und Parteispenden eingesammelt - und das in einem anderen Ausmaß wie etwa die FPÖ, sagt Hafenecker. "Wir sprechen hier von Millionen."