1. „Eine Sache ragt heraus. Wir haben den ehemaligen Bundeskanzler und den ehemaligen Vizekanzler, Christian Kern, SPÖ, und Reinhold Mitterlehner, ÖVP, im Ausschuss befragt. Die sind ohne anwaltlichen Beistand gekommen und haben die Fragen offen und ehrlich beantwortet. Sie haben sich an alles erinnern können. Der Abstand zum heutigen Kanzler Kurz und Finanzminister Blümel war einfach riesengroß“.

2. „Der Vorsitzende Sobotka hat sich da jede Woche was einfallen lassen. So eine parteiische und schlechte Vorsitzführung habe ich noch nie gesehen. Aber am unangenehmsten berührt haben mich die Auftritte von Kurz und Blümel. Kurz hat gesagt, er ist sich „vorgekommen wie ein Schwerverbrecher“. Jeder, der bei den Befragungen dabei war, hat aber gesehen, dass der Ausschuss den Kanzler mit Respekt behandelt hat, aber natürlich auf sein Recht zu fragen und Antworten zu bekommen besteht. Und da sitzt uns der Kanzler gegenüber, umringt von seinem Team an Rechtsberatern und Verteidigern in Person von Sobotka und den ÖVP-Abgeordneten. Sein einziges Ziel: Antworten verweigern, Verantwortung abschieben, Aufklärung behindern.“

3. „Der erfolgreichste U-Ausschuss, ja. Wir haben tiefe Einblicke in den türkisen Staat im Staat gewonnen. Wir haben gesehen, wie skrupellos die türkise „Familie“, also Kurz und seine Vertrauten, den Staat, seine Institutionen und Unternehmen gekapert haben. Und wir sehen das wahre Gesicht von Kurz hinter der freundlichen Fassade. Das „Ja, bitte Vollgas geben!“-Gesicht aus seinen Kirchenchats.“

4. „Das Wichtigste ist jetzt, die parlamentarische Kontrolle vor den Türkisen zu schützen. Die sind die, die die Wahrheitspflicht abschaffen wollen, die ihren Ministern und ihrem Kanzler bei Vertuschen helfen wollen. Wenn diese Leute „Reform“ sagen, wird es für das Parlament gefährlich.“

5. „Weder noch. Am meisten habe ich Schokolade gegessen.“



Christian Hafenecker (FPÖ)