Sobotka: "Werde wieder den Ibiza-Vorsitz führen"

Ich habe den Mann weder vorher noch nachher gesehen. Ich habe Hunderte Leute getroffen und so bedeutend war er nicht. Und zweitens hätte ich gar nichts dagegen, wenn ich ihn gekannt hätte. Damals war Wirecard ein hoch angesehenes DAX-notiertes Unternehmen. Die Manager sind im deutschen Bundeskanzleramt aus- und eingegangen, und man kann nie wissen, wie sich jemand entwickelt.

Sie haben von der Abschaffung der Wahrheitspflicht in einem TV-Interview gesprochen. Sie meinten später, das hätten Sie nie so gemeint, sondern, dass der Druck von den Auskunftspersonen genommen werden soll. Wie soll das funktionieren?



Das ist eine miese Art, den Versuch eines differenzierten Dialogs mit einer Schlagzeile in ein besonderes Licht zu rücken. Als Christdemokrat ist „Du sollst nicht lügen“ die oberste Prämisse, das weiß jeder, der die Zehn Gebote ernst nimmt. Die Auskunftspersonen stehen aber unter hohem Druck. Es wird ständig versucht, der Auskunftsperson eine Falle zu stellen. In einer vierstündigen Befragung wird alles auf die Goldwaage gelegt. Das ist der Grund, warum sich Auskunftspersonen auf dem heißen Stuhl der politischen Abrechnung nicht erinnern können oder entschlagen. Wie kann man das verbessern? Wenn der Mandatar der Auskunftsperson eine Frage stellt, dann wäre es aus meiner Sicht sinnvoll, wenn diese auch schriftlich vorgelegt wird. Die Fragen sind teilweise sehr komplex, da hilft es, diese in Ruhe durchlesen zu können. Es braucht dringend eine Reform, aber das liegt an den Fraktionen.

Ministerin Karoline Edtstadler will höhere Hürden für den Zugriff auf private Chats. Was schlagen Sie vor?



Was man wirklich ändern muss, ist eine Frage, die sich aus der Europäischen Menschenrechtskonvention ergibt, denn der Datenschutz ist ganz massiv verletzt worden. Das nimmt jeder fast achselzuckend zur Kenntnis. Das halte ich für eine der gröbsten Verletzungen, die überhaupt in der Zweiten Republik passiert sind.

Die Lieferung geht auf ein Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs zurück. Das ist immerhin die oberste rechtsstaatliche Instanz ...



Trotzdem kann man Passagen schwärzen oder in einer entsprechenden Geheimhaltungsstufe liefern. Wenn eine Partei sagt, dass sie Recht bricht, um Chats zu veröffentlichen, dann fehlt mir das Verständnis dafür.