"Es macht kan Sinn"

Yilmaz hatte in ihrer Rede vor allem die Grünen dafür kritisiert, beim Antrag zur Verlängerung des Ibiza-U-Ausschusses nicht mitgestimmt zu haben. "Das habt's dann in eurer Biografie", sagte sie in die grünen Reihen. Immer wieder gab es Zwischenrufe, dann brach sie ihre Rede mit den Worten "Es macht kan Sinn" plötzlich ab und ging vom Rednerpult zurück auf ihren Platz.

Da soll der Satz von Sobotka gefallen sein. Yilmaz selbst hat den "Krochn"-Sager übrigens auch nicht gehört, sagt ihr Sprecher zum KURIER. Bekannt wurde dieser über entsprechende Tweets von SPÖ-Mandataren - unter anderem Jan Krainer.

Krainer ist derzeit wegen des Corona-Clusters im U-Ausschuss sicherheitshalber zu Hause geblieben. Die Plenarsitzung dürfte er über den Livestream verfolgt haben. Die Entschuldigung, so schreibt Krainer heute Früh auf Twitter, "reicht nicht". Er fordert (einmal mehr) Sobotkas Rücktritt: