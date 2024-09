Kickl: "Keine Glaubwürdigkeit bei der ÖVP"

Mit der SPÖ treffe man sich wiederum bei den Themen Soziales und Pensionen. Kickl machte auch klar, dass es keine FPÖ in einer Regierung ohne ihn an der Spitze geben werde. Nazi-Vergleiche hält er für "geschichtsvergessen".

Erst am Mittwoch hatte die freiheitliche Verfassungssprecherin Susanne Fürst die Hand deutlich in Richtung ÖVP ausgestreckt und die ÖVP eingeladen, gemeinsam die von der FPÖ propagierte "Festung Österreich" zu bauen. Auch ihr Parteichef zeigt sich nun gesprächsbereit, meint aber: "Das Problem, dass ich bei der ÖVP sehe, ist, dass dort die Glaubwürdigkeit nicht gegeben ist."

Eine "Festung Österreich" wäre laut Kickl "nichts anderes als eine Fortsetzung der Asyl und Migrationspolitik, die ich als Innenminister begonnen habe". Damals habe man - ebenfalls in einer Koalition mit der ÖVP - begonnen, "Österreich als Asylstandort zu deattraktivieren". Die ÖVP habe viele dieser Maßnahmen wieder rückgängig gemacht. "Dass man uns seitens der EU verbieten will, unsere Haustür zuzusperren und zu sagen, wen wir reinlassen und wen nicht, damit finde ich mich nicht ab. 'No way' muss die Botschaft sein, die man in die Welt an illegale Einwanderer hinaus kommunizieren muss, wie es Australien macht", findet der FPÖ-Chef.

"Eigentlich gibt es mehrere SPÖs"

Aber auch eine Gesprächsbasis mit der SPÖ sieht Kickl für die Zeit nach der Nationalratswahl, selbst unter Parteichef Andreas Babler. Ob dieser bei Regierungsverhandlungen noch eine Rolle spielen wird, werde aber sicher vom Ergebnis am Sonntag abhängen, merkt Kickl an. "Es ist jetzt zurzeit ein bisschen ruhiger geworden, aber wir wissen ja, dass es im Hintergrund bei der SPÖ immer brodelt, dass es eigentlich mehrere SPÖs gibt." Aber: "Es steht mir nicht zu, in die Personaldiskussion einer anderen Partei einzugreifen."