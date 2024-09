Babler gegen Kickl: Eine rot-blaue Schlammschlacht

Mit entsprechend großer Spannung wurde das Duell der beiden Freitagabend im ORF erwartet. Dieses hätte eigentlich schon am Montag stattfinden sollen, musste aber aufgrund der Hochwasser-Katastrophe in Ostösterreich kurzfristig verschoben werden.

Hochwasser

Für die erste Hälfte des Gesprächs schien es so, als könnte er tatsächlich in Erfüllung gehen. Was auch dem aktuellen Thema – das Hochwasser – geschuldet war. Kickl bekräftigte seine Forderung nach einem Rechtsanspruch auf vollständige Entschädigung von Unwetter-Opfern. Babler konterte, dass in Nieder- und Oberösterreich, wo die FPÖ in der Regierung ist, die Menschen nur 20 Prozent ersetzt bekämen. Wichtig sei aber vor allem, gegen den Klimawandel vorzugehen und nicht wie die FPÖ von einer „Klimahysterie“ zu sprechen. Kickl warnte wiederum vor einem „Crash-Kurs“ in Sachen Klimapolitik, der bloß den Wirtschaftsstandort gefährden würde.

Womit die Debatte auf die Wirtschaftspolitik überging. „Die SPÖ war die einzige Partei, die den Kampf gegen Teuerung durchgekämpft hat“, so Babler, der der FPÖ-Forderung nach einer Senkung der Körperschaftssteuer eine klare Absage erteilte: „Sie stellen sich immer nur hinter die Superreichen“, warf er Kickl vor.

"Real existierender Sozialismus" in Wien

Dieser konterte mit dem SPÖ-regierten Wien – für Kickl Ort des „real existierende Sozialismus. In Wien sind die Mieten nach oben gegangen, auch sämtliche Gebühren. Es gab eine Kostenexplosion bei der Fernwärme“.