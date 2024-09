FPÖ-Chef Kickl attackiert ÖVP: "Herr Nehammer, was haben Sie eigentlich beruflich gemacht?“

Es ist in Sachen Dramaturgie ein überaus passender Zufall, dass jene beiden Parteien, die sich in den nächsten drei Wochen wohl die härtesten Auseinandersetzungen liefern werden, am selben Tag offiziell in den Wahlkampf starten. Nur wenige Stunden nach der ÖVP in Wien lud am Samstag auch die FPÖ zu ihrem Auftakt-Event ins Grazer Messezentrum.