Werner Kogler: „Die Putin-Brüder der FPÖ sind der AfD ähnlich“

Aber es gibt doch im Vorfeld Absagen in Richtung einer Koalition mit Herbert Kickl?

Dem Karl Nehammer kann man das eine oder andere durchaus glauben. Die Frage ist, wer setzt sich in der ÖVP durch. Wir sehen ja in Niederösterreich, in Oberösterreich und auch in Salzburg, dass ÖVP und FPÖ gemeinsam regieren. In Salzburg hatte ich vor der Wahl Landeshauptmann Haslauer auch geglaubt, als er diese Koalition noch ausgeschlossen hat. Auch bei der SPÖ können wir nicht sicher sein, ob sie nicht doch die Blauen in eine Regierung holen. Nicht zufällig hat die SPÖ im Burgenland konkrete Erfahrungen mit einer rot-blauen Koalition.

Geht man nach den Umfragen, dann ist es aber kaum zu verhindern, dass Herbert Kickl mit der FPÖ am 29. September als erster die Ziellinie überquert.

Aber ist es ja kein Pferderennen. In einer entwickelten parlamentarischen Demokratie, in einer Republik mit unserer Verfassung, geht es doch am Ende darum, welche Mehrheiten es im Parlament für eine längerfristig tragfähige Regierung gibt. Nach der Wahl ist einmal der Bundespräsident ganz wichtig, aber am Schluss wird es darauf ankommen, welche Mehrheiten sich finden.