Wenn also an diesem Samstagvormittag niemand überzeugt werden musste, geht es eigentlich nur darum, die Funktionäre auf die letzten vier Wochen Intensivwahlkampf bis unter die Zehenspitzen zu motivieren. Und nachdem die ÖVP mehr oder minder ununterbrochen seit 1987 das Land regiert, weiß die Parteiführung genau, wie das geht. Ein Hauch der US-amerikanischen Wahlkampfmaschinerie war in der Wiener Steffl-Eishockeyhalle war unschwer zu bemerken.

Nehammer in der Mitte

Das dürfte der Parteispitze gar nicht so schwer fallen, angesichts der anderen beiden Großparteien, die seit Monaten entweder scharf nach links beziehungsweise scharf nach rechts abgebogen sind. So lässt sich die „stabile Mitte“, für die die ÖVP heute stehen will, doch gut verkaufen. „Stabilität für Österreich“, „Die Mitte stärken“ und „Es geht um alles“, steht entsprechend auf kleinen bis riesigen Plakaten.