Hartes TV-Duell zwischen Nehammer und Babler

Der ORF entschied diesmal anders und setzte wie berichtet auf ein Finale mit Nehammer und FPÖ-Obmann Herbert Kickl, der in den Umfragen derzeit vorne liegt.

Und so musste Babler bereits am Donnerstag gegen den Kanzler in den Ring steigen. Die Spannung war im Vorfeld dennoch groß, liegen doch Welten zwischen den Programmen des Regierungschefs und dessen Herausforderers, die trotzdem nach der Wahl Koalitionspartner sein könnten. Wobei Babler gleich sein Eingangsstatement dafür nutzte, um Nehammer vorzuwerfen, am liebsten mit der FPÖ koalieren zu wollen.

Nehammer kontert mit Bures

Rasch ging es dann in einen sehr intensiven inhaltlichen Schlagabtausch, begonnen bei der von der SPÖ geforderten Vermögensbesteuerung. „Daran führt kein Weg vorbei. Was ist die Alternative?“, so der SPÖ-Chef. „Doris Bures spricht dazu anders“, erinnerte Nehammer schnippisch an die jüngsten SPÖ-internen Querelen, ausgelöst durch die Babler-Stellvertreterin.