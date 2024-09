Klage gegen Armin Wolf und Absagen: FPÖ legt sich mit Medien an

Die Wahl naht – und die FPÖ scheint noch intensiver im Clinch mit Medien zu liegen. Darauf lässt etwa eine Klage schließen, die Christian Hafenecker gegen Armin Wolf erhoben hat. Laut einem Bericht des Standard wirft der FPÖ-Generalsekretär dem „ZiB2“-Anchor üble Nachrede vor. In der Privatanklage geht es um eine „ZiB 2“ im Juni dieses Jahres. Interviewgast Hafenecker warf dem ORF vor, er verschleiere die politische Zuordnung von Experten, die in seinen Sendungen zu Wort kamen, und führe das Publikum damit „hinters Licht“. Als Hafenecker von „gefakten Experten“ sprach, habe Wolf dies mit „Das ist eine Lüge“ kommentiert. Dies sieht der Privatankläger laut dem Bericht als schwerwiegenden Vorwurf, zumal Glaubwürdigkeit für Politiker von enormer Bedeutung sei.

"Schweres Foul" geortet

Keine Freude hat die FPÖ auch mit der Puls4-Senderfamilie und sagte am Donnerstag die Teilnahme des Spitzenkandidaten Herbert Kickl an der Elefantenrunde von Puls 24 und ATV ab. Hafenecker bezog sich dabei auf „Vorfälle“, „in denen die FPÖ benachteiligt“ worden sei. So habe Puls 24 beim Duellabend am 8. September nicht mitgeteilt, dass FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer (Kickl hatte auch dafür abgesagt) statt mit Neos-Kandidat Sepp Schellhorn nun mit Neos-Europaabgeordneten Helmut Brandstätter über Außenpolitik diskutieren musste. Dies sei ein „schweres Foul“.

In einem Statement wies die Chefredaktion von Puls 24 den von Hafenecker „mehrmals erhobenen Vorwurf der Parteilichkeit zurück“. Dessen ungeachtet zeigt man am Sonntag (20.15 Uhr) die Elefantenrunde, die Einladung an Kickl bleibe aufrecht.