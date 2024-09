Rechtsextremer Sender berichtet erstmals am Wahltag aus Parlament

Ein rechtsextremes Medium darf am Tag der Nationalratswahl aus dem Parlament berichten. Dort befindet sich das Medienzentrum, wo auch die Spitzenkandidaten der kandidierenden Parteien zusammenkommen, um das Wahlergebnis zu kommentieren.

Es geht um den Onlinesender Auf 1, der am 29. September in einem Raum mit kurier.tv oder krone.tv sitzen soll. Dieser Platz wurde dem Medium zugewiesen, wie die Parlamentsdirektion, dem Standard bestätigt hat. Dies stellt ein Novum dar. Möglich wurde dies durch eine Kooperation mit dem oberösterreichischen Lokalsender RTV, der um die Akkreditierung angesucht habe. Grundlage für die Genehmigung und die Einstufung als Medium sei ein Programmzulassungsbescheid der Medienbehörde Komm Austria aus dem Jahr 2019.

Sprachrohr der Szene

Auf 1 wird also neben TV-Sendern wie ORF, Puls 24 oder öffentlich-rechtlichen Sendern aus Deutschland berichten, die in einschlägigen Medien wie Auf 1 gern abschätzig als "Systemmedien" bezeichnet werden. Auf 1 gilt als ein Sprachrohr der rechtsextremen Szene in Österreich und Deutschland, und als Verbreiter von Verschwörungstheorien. Der Onlinesender unterhält auch Verbindungen zur FPÖ.