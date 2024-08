Wahlkampf mit Vorzugsstimmen? Warum das fast aussichtslos ist

Tatsächlich haben bei der Wahl 2019 nur zwei Politiker diese Hürde übersprungen – Sebastian Kurz und Herbert Kickl . „Und die kandidierten ohnehin auf einem sicheren Listenplatz. Und das ist das eigentliche Problem, die Reform von 2013 wurde uns so verkauft, dass eine Vorreihung nun realistischer ist, davor waren die Hürden noch höher. Tatsächlich schaffen es nach wie vor aber nur Spitzenkandidaten, weil die Hürden zu hoch sind“, erklärt Politologe Peter Filzmaier .

Aber warum ist das so? „Die Idee war ja, die Distanz des Wählers zum Abgeordneten des eigenen Wahlkreises zu verringern. Doch die Parteien wollten dennoch nicht die Kontrolle abgeben, wer für sie im Nationalrat einzieht. Da geht es zum Beispiel um die Frage der Fraktionsdisziplin“, sagt der Experte. Also, dass Abgeordnete nicht gegen die eigene Fraktion abstimmen.

Wer es in Österreich dennoch probiert

Zwei internationale Beispiele, dass es auch anders geht: In der Slowakei reichen drei Prozent der Stimmen zur Vorreihung. Und das modernste Wahlrecht gilt für das Parlament („Bürgerschaft“) in Hamburg, bei dem die Wähler je fünf Stimmen für Bundesland und Bezirk haben. Diese Stimmen können entweder auf eine einzelne Liste gesetzt oder auf verschiedene Kandidaten derselben oder verschiedener Listen verteilt werden (kumulieren und panaschieren). Wer die meisten Stimmen erhält, wird vorgereiht. So entscheiden die Wähler, und nicht die Parteien, wer sie vertritt.

Obwohl die Erfolgsaussichten verschwindend gering sind, gibt es übrigens auch bei der kommenden Wahl Kandidaten, die auf einen Vorzugsstimmen-Wahlkampf setzen. Warum? Darüber hat der KURIER mit Nikolaus Kowall (SPÖ), Laura Sachslehner (ÖVP) und Leo Lugner (FPÖ) gesprochen, die es allesamt probieren.