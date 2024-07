Hochzeit von Jacky Lugner: Ihr Mann Leo hat ihren Nachnamen angenommen

Strikt ohne Medien haben Baumeister-Tochter Jacky und der FPÖ-Politiker Leo Kohlbauer am vergangenen Freitag in der Kaasgraben-Kirche in Döbling geheiratet.

Durchgesickert ist von den Feierlichkeiten nicht viel. Dompfarrer Toni Faber hat laut oe24 die Trauung durchgeführt. Gefeiert wurde dann am Cobenzl.

Ganz geheim blieb's dann doch nicht, denn in etlichen Instagramstorys tauchten nach und nach Eindrücke der Hochzeit auf.

Anscheinend hat Leo Kohlbauer den Namen seiner Braut angenommen und heißt ab sofort Leo Lugner. Auf der Plattform X hat er seinen Namen schon geändert.

Richard Lugner hat sich jedenfalls brav an die Informationssperre seiner Tochter gehalten und nichts über die Hochzeit verraten.