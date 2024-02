Der Österreich-Plan der Laura Sachslehner

Sachslehner schreibt an gegen die moralische Überhöhung bestimmter Positionen in der Sozial-, Klima-, Migrations- oder Europapolitik. Gegen Umverteilung und Nivellierung, gegen den Anspruch auf Systemwechsel der radikalen Klimabewegung, gegen Blauäugigkeit unter dem Deckmantel der Humanität bei der (islamischen) Migration und gegen die Überdehnung der Europäischen Union. Bei Letzterer kritisiert sie einen Hang zur Überregulierung (z. B. Lieferkettengesetz) bei gleichzeitigem Versagen in den großen Fragen wie Sicherheit, Wettbewerbsfähigkeit oder Migration.