Wo die neue Regierung den Sparstift ansetzen muss

Doch wo ließe sich nach der Wahl am besten der Sparstift ansetzen? Der KURIER hat mit Ökonomin Margit Schratzenstaller vom WIFO gesprochen.

Als kurzfristige Maßnahme legt sie der nächsten Regierung nahe, auf Projekte zu verzichten – egal wie sinnvoll sie inhaltlich auch sein mögen – die ohne die nötige Gegenfinanzierung beschlossen werden. Als Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit nennt sie das türkis-grüne Wohnbau- und Landwirtschaftspaket.

Ähnliches gelte laut der Expertin für allfällig noch kommende Wahlzuckerln, die sich in der Vergangenheit als äußerst kostspielig erwiesen hätten. So würden die seit 2008 jeweils kurz vor den Wahlen beschlossenen diversen Geschenke an die Bevölkerung den Haushalt 2024 mit 4,1 Milliarden Euro belasten, wie der Fiskalrat errechnet hat. Außertourliche Pensionserhöhungen werden laut Schratzenstaller angesichts der angespannten Budget-Lage auch nicht mehr drin sein.