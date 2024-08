SPÖ zu Budget: "Der Bewegungsspielraum ist in Wahrheit nahe null"

Als sozialdemokratischer Wirtschaftsverband stehen wir seit Jahren an der Seite von EPU und KMU. Aber in einer Situation, wo uns die EU -Kommission per Mahnschreiben zu einer Budgetsanierung auffordert, sollten wir zuerst an andere Erleichterungen für unsere Unternehmer denken, anstatt ihnen falsche Hoffnungen zu machen.

Apropos EU-Fiskalregeln: Sie haben einen Kassasturz gefordert, man müsse den Wählern „reinen Wein“ einschenken.

Weil der Bewegungsspielraum in Wahrheit nahe null ist. Der Staatshaushalt muss laut EU jedes Jahr um Milliarden verbessert werden. Da kann ich nicht wie die ÖVP fordern, dass ich auf Einnahmen verzichte, ohne eine Gegenfinanzierung vorzulegen. Auch kleine Kinder begreifen die Relation zwischen Zuckerl holen und kein Geld in der Geldbörse haben.

Gleichzeitig ist Ihr Parteichef Andreas Babler gegen ein Sparpaket, wie er in einem Brief an alle Parteien festgehalten hat. Ist das kein Widerspruch?

Du kannst ein Budget sanieren, indem du in den Bereichen Pensionen, Gesundheit oder bei der Infrastruktur sparst. Aber damit zerstörst du ein Land und dessen Wirtschaftsleistung. Mit Ausgabenkürzungen werden wir nicht viel erreichen. Also muss ich mir anschauen, ob es Personen gibt, die vielleicht zu niedrige Steuern und Abgaben zahlen.