Was eine Arbeitszeitverkürzung auf 36 Wochenstunden kostet

Ökonom Dénes Kucsera vom wirtschaftsliberalen Thinktank Agenda Austria kann dieser Einzelfallbetrachtung nichts abgewinnen. Eine flächendeckende Arbeitszeitverkürzung in diesem Ausmaß sei in vielen Branchen nur dann finanzierbar, wenn man die Reallöhne dementsprechend senken würde, so Kucsera. "Die Annahme, dass bei weniger Arbeitszeit die Produktivität der Mitarbeiter steigt, trifft in vielen Branchen einfach nicht zu." Als Beispiele nennt der Ökonom den Pflegebereich oder die Polizei.

Aber wie würde sich eine Arbeitszeitverkürzung von 40 auf 36 Wochenstunden auswirken, wenn die Produktivität der Mitarbeiter nicht steigt?