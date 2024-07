Arbeiterkammer lässt bei der Vier-Tage-Woche nicht locker

AK-Präsidentin Renate Anderl meinte dazu: "Die "Arbeitszeitverkürzung funktioniert." Die erhoffte Erleichterung bei der Suche nach Fachkräften habe es aber nur bedingt gegeben, merkte aber Ebner kritisch an. Schon bisher habe sein Unternehmen in Pasching in einem wechselnden Wochenrhythmus von vier bzw. fünf Tagen gearbeitet, daher habe sich die Umstellung nicht so fordernd gestaltet. Arbeitsrechtlich sei es aber durchaus schwierig gewesen, hier gebe es noch Verbesserungsbedarf.

Mitarbeiter sind motivierter

Die bisherige Erfahrung habe jedenfalls gezeigt, dass die Mitarbeiter motivierter sein. "Ich hau jetzt vier Tage voll drauf, und hab dann drei Tage frei", sei das Motto. Wobei kein Mitarbeiter verpflichtet sei, eine Vier-Tage-Woche anzunehmen.

Zur weiterhin schwierigen Arbeitskräfte-Suche meinte der hemdsärmelige Manager beim heutigen gemeinsamen Pressetermin mit AK-Präsidentin Anderl: "Das Personal, das arbeiten möchte, ist in Beschäftigung."

Anderl forderte Pilotprojekte der Regierung ein, wie es diese bereits erfolgreich in anderen Ländern gebe. Entsprechende Vorschläge an Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) seien aber ohne Reaktion geblieben.

SPÖ-Chef Babler: "Erfolgsmodell"

Josef Muchitsch, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft Bau-Holz, sah sich heute in seiner Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung bestätigt: "Unternehmen, die das erkannt haben, sind bereits jetzt die Gewinner, wenn es darum geht, die besten Arbeitskräfte zu halten und neu zu gewinnen. Dass eine 4-Tage-Woche und kürzere Arbeitszeiten auch in Handwerksbetrieben möglich sind, zeigen immer mehr Betriebe auch im baunahen Bereich."

Auch für SPÖ-Parteivorsitzenden Andreas Babler ist klar: "Die Arbeitszeitverkürzung funktioniert, die Vier-Tage-Woche ist ein Erfolgsmodell", meinte er heute in einer Aussendung.

Wirtschaftskammer sträubt sich

Für WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf hingegen geht sich eine generelle Arbeitszeitverkürzung nicht aus. Es würde "geflissentlich unter den Teppich gekehrt, dass frühere Arbeitszeitverkürzungen in Zeiten steigenden Arbeitskräfteangebots und hoher automatisierungsbedingter Produktivitätssteigerungen durchgeführt wurden". Beide Voraussetzungen seien heute nicht mehr gegeben, "ganz im Gegenteil", so der Wirtschaftsvertreter.