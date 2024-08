SPÖ-Burgenland: Krainer nur als Urlauber willkommen

Zunächst einmal haben die Landesparteien ihre liebe Not, die eigenen Landeskandidaten zu promoten. Einen Wiener Mandatar mit Veranstaltungen und Pressekonferenzen zu "servicieren" und das eventuell noch über die jeweilige Landespartei abzurechnen, will intern gut erklärt werden.

In welchen Ländern wird beziehungsweise darf Krainer nun also auftreten?

Vereinbart sind laut SPÖ-Bundespartei vorerst Termine am 8. August in Graz und am 9. in Salzburg. Ober- und Niederösterreich sollen Krainer einen Korb verpasst haben, Vorarlberg gab auf KURIER-Anfrage keine Antwort. Aus dem Burgenland heißt es: "Kai Jan Krainer ist jederzeit willkommen, im Burgenland Urlaub zu machen. Eine gemeinsame Pressekonferenz gibt es nicht." Keine ausdrückliche Absage kommt von der Tiroler Landespartei. Man befinde sich noch, so heißt es, in der "Terminkoordination".