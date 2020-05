Flüchtlingsbusse rollen in die Länder

Nach Salzburg wurden 170 Asylwerber gebracht, die zum Teil in der Rainer-Kaserne Unterkunft finden. Salzburg ist damit das einzige Bundesland, in dem eine Kaserne verwendet wird. Nach Tirol kommen 110 Flüchtlinge, nach Vorarlberg 80. Wien hat seine Quote übererfüllt, hatte darüber hinaus aber zusätzlich 75 Flüchtlinge aus Traiskirchen einquartiert. Jetzt nimmt Wien weitere 75 Flüchtlinge dazu. Das Burgenland hat 20 zusätzliche Plätze aufgetrieben. Kärnten übernimmt 155 Flüchtlinge.

Ein Sonderfall ist Ober­österreich. Das Ziel, 250 Flüchtlinge unterzubringen, wurde klar verfehlt. Die oö. Landesregierung bittet um eine Fristverlängerung bis 15. Dezember. So lange will Mikl-Leitner nicht warten. Sie hat mit Unterstützung des Integrationsfonds selbst Wohnungen beschafft, und setzte am Freitag 60 Flüchtlinge nach Linz in Marsch. Außerdem hat sie ein Angebot der Stadt Braunau, wo man 40 Flüchtlinge aufnehmen will.