Abschiebung zeigt groteskes Fremdenrecht auf

Sie ist 12 Jahre alt, Klassenbeste in Deutsch und sehr gut integriert – trotzdem soll Leonesa in den Kosovo abgeschoben werden. „Ich habe Angst. Ich will das alles nicht verlieren“, sagt Leonesa. „Was hab ich denn falsch gemacht?“ 500 Wienerinnen und Wiener – Schulkollegen und Bekannte, Lehrerinnen und Nachbarn – suchen seit zwei Monaten verzweifelt nach einer Antwort auf diese Frage. Sie alle sprechen sich mit ihrer Unterschrift gegen die Abschiebung des Mädchens aus.

Leonesa Mujaj, zwölf Jahre alt, in einem kleinen Dorf im Kosovo geboren und im Alter von sieben Jahren mit ihren Eltern nach Wien geflohen, muss das Land verlassen. Der Asylgerichtshof stellt in seinem Urteil vom 12. Oktober nüchtern fest, dass es im Falle des Mädchens „keine Hinweise auf substanzielle und nachhaltige Integrationsbestrebungen“ gebe.

Dieses Urteil überrascht. Dass Leonesa akzentfrei Deutsch spricht, dass sie in Wien ihre Freunde gefunden hat und im Kosovo niemanden mehr kennt, dass sie zu den fleißigsten Schülerinnen ihrer Klasse zählt – all das lässt die Behörden scheinbar unberührt. Familie Mujaj muss „innerhalb von 14 Tagen ausreisen“, heißt es in dem Vier-Seiten-Urteil.