Kasernen sollen Flüchtlinge aufnehmen

Salzburg muss bis Ende der Woche zusätzliche 170 Plätze für Asylwerber schaffen. „Wir sind zuversichtlich, dass sich das ausgeht“, heißt es aus dem Büro von Integrations-Landesrätin Tina Widmann ( ÖVP). Als Übergangsquartier fand man die erst unlängst an Red Bull verkaufte Rainerkaserne in Elsbethen-Glasenbach in der Stadt Salzburg. Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz, der auf dem Kasernen-Gelände eine neue Konzernzentrale errichten will, hat dieser Lösung zugestimmt. „Es wird kein Großlager werden“, verspricht Widmann, die in der Kaserne 30 bis 40 Asylwerber vorerst einmal für sechs Monate befristet unterbringen möchte.

Kärnten richtet noch in dieser Woche ein Flüchtlingsheim in Bleiburg (Bezirk Völkermarkt) ein. Das gab Landeshauptmann Gerhard Dörfler (FPK) am Dienstag bekannt. Damit ist die Belegung der Goiginger Kaserne in Bleiburg mit Asylwerbern vom Tisch. Berichte, wonach auf dem Gelände der Polizeikaserne in Krumpendorf ein Containerdorf entstehen könnte, bezeichnete Dörfler als „krause Idee“. Dazu gebe es ein striktes Nein.