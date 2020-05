Mikl-Leitner: Asylwerber werden zu Soldaten verlegt

Oberösterreich

Kärnten

Nach Prozenten istdas säumigste Bundesland. LautInnenministerium verfehlt es die Quote um 22,2 Prozent. In Zahlen: Der Sollstand beträgt 1272 Asylwerber, aufgenommen hat man aber nur 990.(minus 18,6 Prozent) und(minus 18,7 Prozent) folgen knapp dahinter.

Mikl-Leitner mahnte erstmals am 18. Juni in einem Brief an die Landeshaupt­leute die Erfüllung der Quoten ein. Die versprachen bei einem Asylgipfel im Oktober zumindest die Erfüllung von jeweils 88 Prozent. Am Freitag läuft die Frist ab. Am selben Tag macht auch die Gemeinde Traiskirchen eine feuer- und baupolizeiliche Überprüfung des Lagers. Bei Mängeln droht eine Sperre durch die Behörde.