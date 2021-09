Finanzminister Blümel: „Für Sparer ist das eine Katastrophe“

Um Arbeitskräfte zu aktivieren, wie Sie sagen, will Dänemark Migranten für Sozialleistungen zur Arbeit verpflichten. Ein gangbarer Weg?

Ich habe mir den dänischen Vorschlag sehr genau angesehen. Da geht es vor allem um Menschen, die Asyl bekommen haben und Menschen, die in den letzten vier Jahren drei Jahre Mindestsicherung bezogen haben. In Dänemark ist erkannt worden, dass eines der besten Sozialsysteme der Welt sich nicht gut verträgt mit ungeregelter Zuwanderung. Auch wir versuchen immer wieder, das zu kommunizieren, wofür wir immer wieder auch kritisiert werden. Wenn aber sogar das sozialdemokratisch geführte Dänemark diese Wahrheit erkannt hat, sollte das auch in der österreichischen Diskussion etwas auslösen.

Also – sind Sie dafür, das auch in Österreich einzuführen?

Das liegt im Bereich des Kollegen Kocher. Aber wir haben das im Wiener Wahlkampf schon genau so gefordert. Integration passiert am besten am Arbeitsplatz. Gleichzeitig haben wir gesagt, dass bei Unwilligkeit Sozialleistungen gestrichen werden sollen. Das bildet relativ genau das ab, was in Dänemark jetzt als Regierungsvorlage vorliegt. Dabei geht es auch darum, den Spracherwerb zu beschleunigen. „Dänisch lernt man nicht nur in der Schule“, lautet eine Zwischenüberschrift in der dänischen Regierungsvorlage.

Die Konjunktur läuft zwar sehr gut, aber ist Impfverweigerung ein ökonomischer Bremsklotz?

Natürlich. Der ökonomisch sinnvollste Weg aus der Krise ist, sich impfen zu lassen. Vor einem Jahr war die einzige Möglichkeit, Menschenleben zu retten, das Land zuzusperren. Jetzt haben wir die Impfung. Ich bin der Wissenschaft extrem dankbar, es wird unterbewertet, was das für eine großartige Leistung ist. Ich finde es schade, dass es so große Skepsis gegenüber wissenschaftlichem Fortschritt zu geben scheint, der uns in den vergangenen 250 Jahren Wohlstand und gesellschaftlichen Frieden brachte. Das macht mich betroffen.

Haben Sie eine Erklärung dafür?

Einen Erklärversuch: Es geht uns mittlerweile so gut, dass sich manche die Illusion leisten, den Fortschritt nicht mehr zu brauchen. Das ist jedoch eine sehr, sehr egoistische Sichtweise, denn es geht lange noch nicht allen so gut, dass sie kein Wachstum und keinen Fortschritt mehr brauchen.

Wie schmerzhaft wäre es für die ÖVP, wenn die CDU in Deutschland das Kanzleramt verliert?

Ich hoffe, dass die Umfragen nicht stimmen. Zu Olaf Scholz habe ich ein korrektes Verhältnis, wenngleich wir in einigen Punkten schon ordentlich auseinander liegen.

Die Budgetrede ist am 13. Oktober. Wird Ihr zweites Kind oder das Budget schneller da sein?

Sicher der Bub. Die Freude ist schon sehr groß. Es kann wirklich jederzeit so weit sein. Ich habe das Handy jetzt immer auf laut. Vor dem ersten Kind hat man uns gesagt, was sich alles ändern wird. Vorher glaubt man das nicht ganz, nachher weiß man, was damit gemeint war. Jetzt sagt man uns: Ein Kind ist kein Kind. Schauen wir mal, ob sich das als wahr herausstellen wird.

Werden Sie Papa-Zeit einlegen?

Mit meinem Arbeitsethos als Finanzminister und der Erwartung, die ich an das Amt habe, wird sich das nicht ausgehen.