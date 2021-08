Fachkräftemangel und Alterung heizen Inflation an

Ein Riesenproblem in der Inflationsdebatte sei das Auseinanderklaffen zwischen der gefühlten und der offiziellen Teuerung. Das liege unter anderem an der Messmethode. In Österreich, so Brenzinschek, sei etwa der Bereich des Wohnens im Warenkorb mit lediglich fünf Prozent gewichtet, was er für „einen Witz“ hält. So liege die gefühlte Inflation sicherlich ein bis zwei Prozentpunkte über der offiziellen Teuerungsrate von zuletzt 2,9 Prozent.