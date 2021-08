EZB-Direktorin mahnt: Banken beschäftigen sich zu wenig mit Klimarisiken

Die EZB-Direktorin Isabel Schnabel hat Banken dazu aufgerufen, sich viel stärker als bisher mit den Gefahren aus dem Klimawandel für ihre Geschäfte zu befassen. "Der Klimawandel ist auch für das Finanzsystem ein beispielloses Risiko", sagte Schnabel dem "Focus" laut Vorabbericht vom Samstag. Noch würden sich die Banken nicht ausreichend mit Klimarisiken beschäftigen. "Erste Analysen zeigen, dass bisher kein einziges Institut die Anforderungen vollständig erfüllt", so Schabel.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat größere Bereiche der Wirtschaft in einem gesamtwirtschaftliche Klimastresstest auf ihre Anfälligkeit für Klimarisiken geprüft. Der Test umfasst nach früheren Angaben etwa vier Millionen Unternehmen weltweit und rund 2.000 Banken. Schnabel zufolge sind rund ein Drittel der Kredite, die die Banken der Euro-Zone derzeit an Unternehmen ausgereicht haben, Risiken wie Extremwetter-Ereignissen "in hohem oder steigendem Maße" ausgesetzt, wie sie dem Magazin sagte. Das zeige der makroökonomische Stresstest.

Klimaschutz stärker berücksichtigen

In ihrer Geldpolitik will die EZB nach einem Strategiecheck künftig den Klimaschutz stärker berücksichtigen. Bisher erwirbt sie beispielsweise im Rahmen ihrer Anleihen-Kaufprogramme Firmenbonds nach dem Prinzip der Marktneutralität. Das heißt, sie bildet mit den Käufen schlicht den Markt ab. Damit aber erwirbt sie Kritikern zufolge tendenziell viele Papiere klimaschädlicher Unternehmen.

Schnabel stellte in Aussicht, dass sich dies ändern könnte. "Zum Beispiel könnten wir in Zukunft verstärkt Anleihen von Unternehmen kaufen, die sich den Zielen des Pariser Klimaabkommens verpflichten und damit zeigen, dass sie bereit sind, ihr Geschäftsmodell anzupassen", sagte sie dem Magazin. Ein rein grünes Anleihenkaufprogramm hält sie aber zurzeit für unrealistisch.