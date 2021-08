Altersvorsorge in der Inflationsfalle

Anpassen: Um die Inflation über mehrere Jahre ausgleichen zu können, sollte bereits bei Vertragsbeginn eine jährliche Anpassung der Prämie vereinbart werden, rät die Allianz Versicherung. „Diese Anpassung kann entweder von der Inflation abhängig sein oder auch ein fixer Prozentsatz.“ Darüber hinaus sollte in regelmäßigem Abstand der Vertrag auch individuell angepasst werden, wenn die Inflation deutlich über der vorab vereinbarten Anpassung liegt. Außerdem könnten dabei auch Änderungen beim Sparziel (eventuell höherer oder niedrigerer Kapitalbedarf) identifiziert werden.

Fondsgebundene wählen: „Es zeigt sich, dass fondsgebundene Veranlagungen langfristig eher die Chance haben, Inflationseffekte zu überflügeln“, teilt die Städtische mit. Die über Jahrzehnte aufgebauten Vermögenswerte seien breit diversifiziert und würden eine Optimierung zwischen Ertrag und Sicherheit garantieren. „Derzeit sehen wir fondsgebundene Lebensversicherungen als besten Inflationsschutz an“, sagt auch Thomas Jaklin, Leiter der Sparte Lebensversicherung bei der UNIQA. Denn sie investieren zu einem höheren Anteil in Aktien oder auch Immobilien. Viele dieser Anlageformen würden geradezu von steigenden Preisen profitieren oder zumindest den Effekt abdämpfen. Spezielle Inflationsschutz-Produkte habe es in der Vergangenheit in der indexgebundenen Lebensversicherung zwar gegeben, diese sind laut Jaklin derzeit aber wegen der tiefen Zinsen „eher unattraktiv“.

Garantiezins: Wer dennoch eine klassische Lebensversicherung abschließen will, sollte dies bis Ende Juni 2022 tun. Danach sinkt der Garantiezins aufgrund des Tiefzinsumfeldes von derzeit 0,5 auf 0,0 Prozent. Der Garantiezins sichert, dass am Laufzeitende mindestens das eingezahlte Kapital verzinst mit dem Garantiezins ausbezahlt wird. „Wir erwarten dadurch im Neugeschäft eine noch stärkere Tendenz von der klassischen Lebensversicherung hin zu fondsgebundenen Produkten“, heißt es bei der Städtischen.

Steuervorteil nutzen: Die Erträge in der klassischen Lebensversicherung sind mit einer Gesamtverzinsung von derzeit nur 1,75 bzw 2,0 Prozent eher mager. Dennoch gibt es bei Lebensversicherungen generell einen großen steuerlichen Vorteil gegenüber Wertpapieren. So fällt nur bei der Einzahlung eine 4%-ige ertragsunabhängige Versicherungssteuer an. Bei Aktien, Anleihen usw. müssen 27,5 Prozent Kapitalertragssteuer abgeführt werden. Zu beachten sind aber die ziemlich hohen Kosten bei Abschluss einer Lebensversicherung, sodass das Investment in den rund ersten zwei Jahren ziemlich im Minus ist.