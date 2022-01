Fahrplan zur Impfpflicht steht: Welche Experten noch zu Wort kommen

Der Gesetzesentwurf zur Impfpflicht wird am Wochenende finalisiert, am Montag wird er im Gesundheitsausschuss behandelt und beschlossen. Am Donnerstag folgt dann der Beschluss im Plenum des Nationalrats. In den Bundesrat dürfte das Gesetz erst zwei Wochen später kommen - geplant Sitzung ist der 3. Februar.

Im Gesundheitsausschuss dürfte es am Montag noch einmal spannend werden: Jede Fraktion hat eine Expertin oder einen Experten eingeladen, die bzw. der ein Eingangsstatement hält und dann in zwei Runden die Fragen der Abgeordneten beantworten muss. Dieser Teil findet öffentlich statt und soll live auf der Parlamentshomepage übertragen werden.