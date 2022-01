Wirtschaft für, Gastro gegen Verschiebung der Impfpflicht

Keine Lockdown-Angst

Aber macht sich die Politik nicht unglaubwürdig, wenn sie die Impfpflicht erst groß ankündigt und sie dann hinauszögert? „Nein, weil die Impfpflicht auf jeden Fall kommt. Das ’Wann’ ist aber genauso wichtig wie das ’Wie’ – darüber wird man diskutieren dürfen.“ Die Impfpflicht müsse „sauber aufgesetzt sein, damit sie funktioniert“, betont Kopf.

Die Haltung der WKO liegt vielleicht auch daran, dass ein Lockdown gerade keine realistische Bedrohung zu sein scheint. So erklärt Kopf: „Experten sagen, dass durch Omikron eine hohe Anzahl an Infektionen mit einen Lockdown gar nicht zu verhindern ist. Wir haben in Österreich auch außerhalb dessen sehr scharfe Maßnahmen.“