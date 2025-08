Wie der Ex-Justizminister die Justiz bremste

Der frühere Justizminister Wolfgang Brandstetter steht am Donnerstag in Wien vor Gericht. Vorgeworfen wird ihm eine Falschaussage, die er im März 2022 im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss getätigt haben soll.

Es ist der einzige Vorwurf, der in einem umfangreichen Verfahren, das im Februar 2021 seinen Anfang nahm, übrig geblieben ist. Ein Umstand, den Brandstetter jüngst in einem schriftlichen Statement an das Bezirksblatt hervorkehrte: Er sei „froh“ darüber, dass „nach mehr als viereinhalb Jahren intensiver Ermittlungen nun endlich ein unabhängiges Gericht entscheiden“ werde, war da unter dem Titel „Brandstetter kämpft um Gerechtigkeit“ zu lesen.

Was der Ex-Justizminister, Ex-Vizekanzler, Ex-Verfassungsrichter, Universitätsprofessor, Strafverteidiger und „Wahl-Eggenburger“ in dem Artikel freilich nicht erwähnt, ist sein eigener Beitrag zu diesem überlangen Verfahren. Der KURIER hat sich erkundigt.