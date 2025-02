Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter: "Nie mehr Politik"

Legendär war Ihr Wurlitzer im Ministerbüro. Auch für Journalisten haben Sie Platten aufgelegt.

Genau genommen ist diese Musicbox ja eine „Seeburg“ (Markenname; Anm.). Das war eine schöne, sehr entspannende Sache. Immer wenn Journalisten kamen, habe ich „Don’t be cruel“ (von Elvis Presley) gespielt.

Und haben die sich daran gehalten, nicht grausam zu sein?

Natürlich nicht. (lacht)

Sie sammeln Oldtimer, haben sogar ein kleines Museum im Waldviertel. Was lieben Sie daran?

Ich wollte in meiner Jugend auch Mechaniker werden. Das ging leider nicht, weil ich in der Schule zu gut war. Damals musste man sich zwischen Gymnasium und Lehre entscheiden. So ein Oldtimer ist eine Zeitkapsel, man fühlt sich in die Jugend zurückversetzt. Ich genieße es, mit meinem Enkel damit zu fahren, und habe viele Freunde in der Community gewonnen. Einer davon ist leider gerade verstorben, der ehemalige KURIER-Motorsportjournalist Helmut Zwickl. Ich werde die Sammlung in Sallapulka auch für die Öffentlichkeit zugänglich machen in Verbindung mit Filmen. Das macht mir viel Freude.

Sie hatten früher durchaus einen Hang zu Medien und waren einst sogar Pressesprecher der Hochschülerschaft. Als Top-Jurist haben Sie sehr viel später aus Interesse ein Praktikum im ORF-„Report“ absolviert. Sehen Sie den Journalismus heute kritischer?

Journalisten müssen sich ihrer Verantwortung besser bewusst sein. Um 17.30 Uhr schickt zum Beispiel der ORF eine Bitte um Stellungnahme mit einer Frist bis 18 Uhr. Wenn man das nicht rechtzeitig liest, hat man Pech gehabt. Oder: Es war dem KURIER eine Schlagzeile auf der Titelseite wert, als die WKStA voriges Jahr gegen mich Ermittlungen eingeleitet hat wegen der Äußerungen des burgenländischen Landeshauptmannes in seinem Buch (dieser hatte Brandstetter vorgeworfen, dass er ihn in Vertretung seines Mandanten, des Immo-Investors Tojner, zu bestechen versucht habe; Anm.). Als es dann nicht einmal einen Anfangsverdacht gab, wurde das in der Zeitung weit hinten und klein berichtet. Ich habe schon den Eindruck, dass man mit den heutigen Mitteln des Journalismus den zivilen Tod von Menschen herbeischreiben kann. Das greift tief in Grundrechte ein.

Und wie empfinden Sie den Zustand der Politik?

Die Menschen, wie ich sie auch daheim im Waldviertel erlebe, haben immer weniger Verständnis für das, was sich auf der politischen Ebene abspielt. Man sollte sich in allen Parteien selbst weniger wichtig nehmen und ein bissl mehr im Auge haben, was die Menschen wirklich bewegt.

Was ist eigentlich auf Ihrer Krawatte abgebildet?

Das ist ein Faksimile der Magna Carta, der ersten Sammlung der Grundrechte aus dem Mittelalter. Wir haben in unserem Land doch noch erhebliche Grundrechtsdefizite, die es zu beseitigen gilt. Dafür werde ich weiterhin kämpfen.