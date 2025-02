Falschaussage: Ex-Justizminister Brandstetter angeklagt

Handydaten überführen ihn

Aufgrund der Daten seines Mobiltelefons konnte festgestellt werden, dass Brandstetter entgegen seiner Aussage sein Telefon am 25. Februar 2021 sehr wohl bei sich hatte. Das habe er im Ermittlungsverfahren auch zugestanden und "seine wahrheitswidrige Aussage damit erklärt, dass er Erinnerungslücken infolge gesundheitlicher Beschwerden gehabt hätte", teilte die ermittelnde Staatsanwaltschaft Innsbruck in einer Aussendung am Dienstag mit.